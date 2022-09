x x

SARONNO – Scappa dopo incidente, trovato dalla polizia.

Il sindaco Augusto Airoldi l’ha annunciato ai microfoni del TgR Lombardia e nel pomeriggio l’ordinanza è comparsa all’albo pretorio. Dopo la violenza sessuale avvenuta domenica notte nell’ex Cantoni il primo cittadino ha emesso un’ordinanza.

Nuovo blitz notturno dei militanti di Centopercentoanimalisti che nella serata di giovedì 22 settembre, hanno affisso striscioni e manifesti alla sede del parco Pineta, al municipio di Binago e un avvertimento per i cacciatori in via Rovello a Gerenzano.

Una utilitaria in panne nel trafficatissimo sottopasso di via I maggio e proprio all’ora di punta ha mandato in tilt il traffico saronnese, nel tardo pomeriggio di ieri.

Parcheggio dei tir: l’Amministrazione comunale di Turate ne vuole realizzare uno ed ha aperto un bando per la gestione di uno spazio da 3300 metri quadrati che si trova in via Cattaneo, da adibire appunto ad area di sosta per i camion.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

24092022