SARONNO – Il sindaco Augusto Airoldi nella mattinata di oggi, mercoledì primo febbraio, in occasione dell’inaugurazione della nuova panchina inclusiva di piazza Avis, ha ringraziato i tecnici del comune che hanno ripulito la panchina rossa di piazza San Francesco, imbrattata negli scorsi giorni “da qualche incivile” come l’ha apostrofato il primo cittadino.

La panchina, voluta dall’Amministrazione in seguito alla sua “politica di inclusione”, era diventata rossa grazie ai ragazzi delle scuole cittadine che lo scorso 25 novembre si erano ritrovati nella piazza assieme a Rete Rosa e diverse autorità locali per una manifestazione contro la violenza di genere. Oltre a verniciare la panchina con l’ausilio del personale comunale, i ragazzi avevano lasciato diversi messaggi, disegni e componimenti contro il femminicidio.

(foto archivio: un momento dell’inaugurazione della panchina rossa in piazza San Francesco)

LA GIORNATA DELL’INAUGURAZIONE DELLA PANCHINA ROSSA

