SARONNO – “Care saronnesi e cari saronnesi buongiorno con questo breve video vorrei condividere con voi alcune considerazioni sulla sicurezza della nostra città che nelle ultime settimane e negli ultimi giorni è sensibilmente peggiorata con il ripetersi di fenomeni gravi che preoccupano giustamente i cittadini, l’Amministrazione e preoccupano il sindaco”.

Così Augusto Airoldi primo cittadino di Saronno inizia il suo messaggio (condiviso sulla sua pagina politica su Facebook) per affrontare, come richiesto nelle ultime ore dalle opposizioni il tema della sicurezza in città.

“Come Amministrazione non siamo fermi e non siamo con le mani in mano – esordisce Airoldi in quella che sembra una risposta alle note di Obiettivo Saronno, Lega e Forza Italia che si sono susseguite nelle ultime ore – dobbiamo però essere chiari la situazione nella quale ci troviamo non può essere risolta dall’intervento della polizia locale. Chi dovesse tentare di convincervi che quanto accade dipende dal fatto che i vigili sono pochi o la polizia locale non fa quello che deve fare vi inganna”.

Il sindaco punta il dito senza se e senza ma sullo Stato: “La situazione in cui siamo richiede che lo Stato, e gli organi deputati dallo Stato ad occuparsi di sicurezza nelle città che dipendano da ministero degli Interni o della Difesa, metta in atto tutti quegli interventi e tutte quelle procedure che solo loro possono fare.

Come sindaco nei giorni scorsi mi sono rivolto agli organi deputati dallo stato per far si che ci sia un intervento peer riportare l’ordine pubblico sotto un profilo di accettabilità che renda possibile che nella nostra città ci si possa muovere e spostare la sera con adeguata tranquillità.

Ovviamente la stazione di Saronno che è la terza per grandezza della Lombardia rende più facile l’arrivo di sbandati e senza fissa dimora. Sappiamo che in Italia ne stanno arrivando tantissimi e da parte della autorità centrali non c’è una gestione che consentirebbe inserimento e integrazione virtuosa. Come amministrazione stiamo lavorando in questo senso stiamo tenendo i contatti con le autorità statali e torneremo ad aggiornarvi appena avremo risposte che riteniamo adeguate alla situazione che si è creata nella nostra città.

