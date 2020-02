SARONNO – E’ il saronnese Giuseppe Gorla il nuovo proprietario dell’ex Isotta Fraschini che sta creando una Fondazione per gestirla come bene comune della città.

A svelarlo è stato un servizio di Fabrizio Patti in onda stamattina su Buongiorno Lombardia primo appuntamento della giornata con il Tgr su Raitre.

Giuseppe Gorla è un dirigente in pensione di una società di consulenza internazionale ed ha acquistato l’ex Isotta con lo scopo di “salvarla dell’ennesima speculazione”. Come annunciato da Angelo Proserpio, che sta collaborando alla nascita di una fondazione, l’idea è quella di un investimento a fondo perduto che faccia trasformare l’Isotta Fraschini in un bene comune.

Per la riqualificazione gli obiettivi sono chiari: un progetto urbanistico di qualità che rilanci l’intera Saronno. Non a caso nell’iniziativa sono già stati coinvolti diversi esperti del settore. L’idea è che l’ex Isotta Fraschini e Saronno diventino un caso che faccia scuola a livello nazionale. Non mancano i primi spunti concreti anche su cosa potrà ospitare l’ex Isotta: si parla di soluzioni attrattive per studenti, magari con un campus universario anche con spazi di residenzialità e spazi per altre attività purchè connesse. Condizione imprescindibile resta però che si ricucia lo strappo urbanistico tra centro e periferia.

La notizia sarà rilanciata anche nell’edizione serale del Tgr alle 1935.

20022020