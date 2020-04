Coronavirus, il punto di metà mattina: trend sempre all’insù di Saronno e Caronno Pertusella, un decesso a Cislago

SARONNO – E‘ un trend all’insù al quale si assiste ormai da molti giorni, senza un boom ma anzi una costante e lenta crescita: ecco a che punto è il contagio da coronavirus a Saronno (+1) e Caronno Pertusella (+1), che restano due delle località più colpite dell’intero Varesotto; e +1 anche a Gerenzano, come riferito dal sindaco Ivano Campi.

In provincia di Varese la crescita resta comunque modesta (ieri +44 casi, la provincia con meno nuovi contagi dopo Sondrio) ma che i dati di Varese (91 casi) e Busto Arsizio (104 casi) che devono restare sotto osservazione.

Ieri anche l’annuncio, da parte del sindaco di Cislago, Gianluigi Cartabia, del secondo decesso in paese per cause correlate al virus. Restando ai dati del Saronnese, questi gli aggiornamenti della situazione, a ieri sera (tra parentesi compare il numero del giorno prima, nel caso si siano verificate delle variazioni).

Saronno 70 (69)

Uboldo 10 (9)

Origgio 16

Caronno Pertusella 53 (52)

Gerenzano 12 (11)

Cislago 15

Ceriano Laghetto 7 (6).

