MILANO – In Lombardia sarà concessa la caccia di selezione al cinghiale durante tutto l’anno anche con visore notturno. Sarà diversificato anche il periodo relativo alla caccia di selezione per altri ungulati. È la sintesi della proposta approvata oggi in VIII Commissione consiliare. Passaggio in Consiglio regionale per via libera “Ora attendiamo – ha dichiarato Fabio Rolfi, assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia – l’approvazione definitiva da parte del Consiglio, ma questo è un passaggio fondamentale per il contenimento della fauna selvatica in Lombardia, che anche a causa della quarantena è proliferata in maniera incontrollata in questi mesi”. “Vogliamo essere vicini ai nostri agricoltori che stanno subendo danni enormi a causa di questo problema”.

Visore notturno – Sull’utilizzo del visore notturno, si è cercato di rispondere a un’esigenza di sicurezza. Essendo autorizzato il prelievo del cinghiale anche prima dell’alba e dopo il tramonto.

Caccia di selezione con piani di prelievo – La caccia di selezione ai cinghiali si svolgerà tutto l’anno sulla base di specifici piani di prelievo, strutturati per sesso e classi di età, previa acquisizione del parere dell’Ispra e, limitatamente ai comprensori alpini e agli ambiti territoriali di caccia, secondo specifiche disposizioni attuative adottate dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio. Per la caccia al capriolo, saranno differenziati i periodi fra la caccia di selezione in zona Alpi e al di fuori di tale zona. I periodi di caccia di selezione saranno pertanto i seguenti: camoscio, cervo e muflone: dal 1° agosto al 31 dicembre; capriolo: dal 1 giugno sino alla seconda domenica di dicembre in zona Alpi; dal 1 giugno al 30 settembre e dal 1 gennaio al 15 marzo al di fuori della zona Alpi; daino dal 1° settembre al 15 marzo. Ben 9.200 cinghiali abbattuti “Nella stagione venatoria 2019/2020 in Lombardia sono stati abbattuti 9.200 cinghiali, ben 1.827 in più rispetto alla stagione precedente. Un aumento significativo soprattutto della caccia di selezione che è passata da 2.324 capi a 3.118. C’è bisogno di un intervento deciso perché i cinghiali stanno distruggendo le coltivazioni e creando pericoli per la sicurezza dell’uomo” conclude Rolfi. “La caccia di selezione ripartirà a giugno mentre l’attività di contenimento è attiva, di competenza delle Province alle quali anche recentemente abbiamo sollecitato un’azione più incisiva”.

I numeri – Di seguito il totale degli abbattimenti cinghiali per singola provincia (controllo + caccia di selezione + caccia collettiva) nella stagione venatoria 2019/2020 Bergamo 1.181 (l’anno precedente erano 941); Brescia 1.241 (l’anno precedente erano 614); Como 2.189 (l’anno precedente erano 1916); Cremona 119 (l’anno precedente erano 152); Lecco 306 (l’anno precedente erano 260); Lodi 4 (l’anno precedente erano 6); Milano 12 (l’anno precedente erano 8); Pavia 2332 (l’anno precedente erano 1.973); Sondrio 362 (l’anno precedente erano 279); Varese 1452 (l’anno precedente erano 1.222). Il totale della Lombardia è 9.198 (l’anno precedente erano 7.371).

A lanciare un allarme nei giorni scorsi sulla sempre più grande invadenza dei cinghiali anche nella zona era stata Coldiretti.

01052020