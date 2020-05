SARONNO – E’ sicuramente il boom dei contagi che si è registrato ieri a Saronno il tema della giornata di giovedì nella zona: +14 in sole ventiquattro ore. Riguardo alla loro “provenienza” non ci sono state comunicazioni dalle autorità locali e quindi ci si deve fermare alle ipotesi: forse l’incremento fa riferimento agli esiti dei tamponi eseguiti nei giorni scorsi in alcune case di riposo cittadine.

Il tutto mentre in Lombardia, Varesotto e nel Saronnese la crescita dei contagi è apparsa in diminuzione, sono saliti solo Cislago e Origgio.

Fase 2, le preoccupazione dei pendolari sull’uso dei treni in sicurezza dal 4 maggio.

Fase 2, ecco come verranno celebrati i funerali da lunedì 4 maggio.

Ponte del 1 maggio, tutte le forze dell‘ordine sono mobilitate nei controlli, con il rinforzo anche degli agenti della polizia penitenziaria.

La videointervista su ilSaronno sul commercio locale, anche online, con i presidenti di Duc e Dic, rispettivamente Luca Galanti e Rachele Grassi.

Puntoshop: info e primi riscontri del nuovo portale di ecommerce saronnese Intervista a Rachele Grassi (Did) e Luca Galanti (Duc) in merito al nuovo progetto puntoshop realizzato con Ascom Posted by IlSaronno on Thursday, April 30, 2020

