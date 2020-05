SARONNO / CARONNO PERTUSELLA – E’ tornato al lavori, sia in Comune come assessore che come dirigente sportivo con la Rheavendors Caronno di softball: Giorgio Turconi ha vinto la propria personale battaglia contro il coronavirus.

Intanto dalla vicina Saronno un incoraggiamento della squadra locale alla ex giocatrice (di softball) Linda Bussini che è adesso in prima linea contro il covid, come medico.

Per Saronno e Caronno softball ieri pomeriggio la notizia, invece, che il via del campionato di serie A1 è ancora rimandato; ci si proverà a metà luglio.

Capitolo contagi: nella bassa comasca +1 solo caso. Nelle Groane nuovi casi a Solaro, Limbiate e Cesano Maderno; nel Tradatese solo a Venegono Inferiore. Nessun nuovo caso a Saronno e nel Saronnese. In Lombardia, a fronte di un numero elevato di tamponi eseguiti, sono state comunque trovate +382 persone positive.Tornando alla provincia di Varese, il dato oggi si è mosso all’insù negli altri grandi centri: a Varese città +1 per un totale di 305 persone contagiate dall’inizio della pandemia; a Busto Arsizio +2 per un totale di 376 persone; ed a Gallarate +1 per un totale di 239 cittadini contagiati.

Dunque, guardando alle province, +14 nel Varesotto ed in Brianza mentre nel comasco fa riferimento a +31 nuovi casi che sono stati accertati tramite tampone da parte delle competenti autorità sanitarie.

Dalla Regione la buona notizia: “In Lombardia quasi nessun caso grave, negli ultimi giorni”.

