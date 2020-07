SARONNO – “Strano modo di fare comunicazione, anche se siamo in tempo di campagna elettorale. L’amministrazione uscente non sarà certo ricordata per le sue qualità comunicative, lo sanno tutti sia gli “addetti ai lavori” che i cittadini comuni, anche quelli lontani dal mondo della politica. Abbiamo preso atto della linea “dura” scelta dalla Lega per portare avanti il suo programma elettorale e non ne siamo affatto sorpresi”.

Anche Movimento 5 stelle fa interviene sul tema della comunicazione e dei toni di campagna elettorale dopo il controverso comunicato firmato da Marco Castelli (lega nord).

“In questi cinque anni come M5S abbiamo più volte evidenziato l’assenza di una comunicazione aperta e attiva nei confronti della cittadinanza, inutile ripeterci ancora su questa grave mancanza che non è piaciuta alla gente, tagliata fuori da ogni forma di dialogo, soprattutto su temi di ùparticolare interesse cittadino.

L’informazione è fondamentale, e fondamentali sono la trasparenza e la chiarezza che la caratterizzano. Da quanto leggiamo pare che finalmente qualcosa si muove “da quelle parti” anche se non abbiamo ben capito perché il responsabile Marco Castelli firmi a suo nome il comunicato stampa del suo partito, innescando tensioni tra le varie compagini, a discapito di un dialogo che dovrebbe invece rappresentare la base della costruzione di un progetto al servizio dei cittadini.

Provocazioni gratuite, pochezza nei contenuti, dinamiche sbagliate, ancora una volta constatiamo la difficoltà della Lega, e di un cdx scarsamente coeso, di servirsi efficacemente di uno strumento così importante. “Saronno Città Aperta” è il nome che abbiamo scelto di dare alla nostra campagna elettore perché riassume in tre parole il nostro concetto di totale apertura nei confronti dei cittadini e dei temi che andremo a trattare, perché è così che vogliamo che sia la Saronno di domani, quella delle generazioni future ma anche dei nostri anziani, una totale apertura al cambiamento, al dialogo, alla solidarietà, alla partecipazione di tutta la cittadinanza, che è la vera protagonista del programma del M5S. La nostra ambizione è quella di realizzare un progetto semplice, che ci porti avanti nel tempo, che dia una svolta alla vecchia maniera di concepire la politica “nei palazzi”, quella che parla una lingua comprensibile a tutti.

Le offese aiutano a riempire gli spazi lasciati vacanti dai contenuti, per quanto ci riguarda abbiamo scelto un programma agile e veloce nella comprensione sul quale lavorare punto per punto coinvolgendo i cittadini ma anche i nostri avversari politici, per aiutare la nostra città a crescere servono collaborazione e disponibilità, dialogo e rispetto tra maggioranza e opposizione. Noi ci siamo, e ci mettiamo la faccia, sperando che i toni cambino e prevalga il buon senso”