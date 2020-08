SARONNO – “Perché Fagioli e Lonardoni non hanno coinvolto i comuni limitrofi ?” E’ la domanda che si pone il sindaco di Origgio, Ceriani, a proposito del progetto per il collegamento tra l’uscita autostradale di Origgio e via Parma.

L’intervento del sindaco di Origgio non può essere certo considerato un attacco politico strumentale, visto che Ceriani appartiene a Forza Italia”

Inizia così la nota condivisa oggi dal candidato sindaco Augusto Airoldi.

“Purtroppo il sindaco di Origgio conferma uno dei limiti maggiori dell’amministrazione Fagioli: l’incapacità di dialogare con le amministrazioni limitrofe per trovare soluzioni condivise a problemi comuni.

Difesa dell’ospedale, viabilità, nuove forme di mobilità, accesso a fondi regionali, organizzazione dei servizi di trasporto pubblico; sono solo alcuni dei temi sui quali Saronno, il comune più grande di un territorio interprovinciale con quasi 200.000 abitanti, è chiamata ad un ruolo di coprogettazione con le amministrazioni vicine. La capacità di fare rete con cittadini, associazioni ed istituzioni è uno stile di Governo della città che produce buoni risultati.

Ripartiamo insieme: insieme si può fare di più e meglio.