SARONNO – Stamattina a mezzogiorno è scaduto il termine per la presentazione delle liste elettorali per le elezioni amministrative cittadine in programma domenica 20 e lunedì 21 settembre.

A presentare la propria candidatura come sindaco sono stati il sindaco uscente Alessandro Fagioli (sostenuto da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Saronno al centro), l’ex presidente del consiglio comunale Augusto Airoldi (sostenuto da Pd, Airoldi sindaco e [email protected]), l’ex sindaco Pierluigi Gilli (sostenuto da Italia Viva, Azione!, Più Europa e dalla civica Con Saronno), l’unica donna Novella Ciceroni (sostenuta da Obiettivo Saronno) e Luca Longinotti (sostenuto da Movimento 5 stelle).

La maggior parte dei candidati ha presentato i documenti già nella giornata di venerdì in modo da avere la sicurezza di fornire tutti i documenti del caso. Nessuna sorpresa dunque anche se un po’ di pathos era legato alla celeberrima lista Saronno Popolare che però a quanto pare si è fermata all’endorsement al candidato Pierluigi Gilli.

QUI LO SPECIALE ELEZIONI DE ILSARONNO

(foto archivio)