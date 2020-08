Countdown elettorale: -23 al voto Ciceroni parla di scuola, Airoldi pronto per la piazza, vip della Lega in arrivo con Salvini

SARONNO – I candidati sindaci si preparano ad entrare nel vivo della campagna elettorale. Se la Lega annuncia i vip che saranno presenti in Villa Gianetti con Matteo Salvini, la coalizione che sostiene Augusto Airoldi lancia l’intero calendario di appuntamenti per la prima settimana di settembre con gazebo in centro e nei quartieri (riprendendo l’Airoldi tour in corso prima della pausa di Ferragosto).

Tra i temi del giorno torna quello della scuola con la candidata di Obiettivo Saronno Novella Ciceroni che rilancia sul tema della scuola e della necessità di un impegno del comune in vista della riapertura degli istituti del 14 settembre. Oltre all’affondo all’Amministrazione comunale non manca una stoccata al centrosinistra che “porta i Vip in piazza a parlare di scuola”.

Per la prima volta si parla, anzi di contesta da parte di [email protected], l’intervento alla Cascina Paiosa. La lista civica parte dalla notizia della sistemazione del parcheggio per sottolineare i problemi legati alla riqualificazione della struttura.

Tra i candidati oggi riflettori sulla coppia, nella vita e nella candidatura, Luciano Silighini e Francesca La Gala che hanno lanciato un tour in città a sostegno della propria candidatura in Forza Italia.

Satira

oggi sulle bimbediFagio il meme con Star Trek per Novella Ciceroni e quello di Leonardo DiCaprio per la Lega. Sulla nuova pagina i bimbidiPiergi un’inedita Gioconda, il Simpson in Azione! e una chiamata per Alessandro Fagioli.

