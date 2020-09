Indelicato quota il fact checking di Airoldi: “La polizia locale viene mandata a letto dopo Carosello”

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Alfonso Indelicato sul fact checking della sicurezza di Augusto Airoldi.

Sulla sicurezza Airodi ha ragione da vendere. Nel merito di tutto, però, alcune informazioni e considerazioni.

1) Fui io, a suo tempo, a presentare la mozione affinché si organizzassero gruppi di cittadini (fra i quali esponenti delle forze dell’ordine in congedo) per il controllo del territorio cittadino. Citavo nel testo, oltre ad esperienze similari di altri comuni (anche con amministrazioni di sinistra) lo stesso Documento Unico di Programmazione che prevedeva interventi di questo genere. Il voto contrario della Lega in Consiglio è stato a mio avviso uno dei punti più bassi – tra i tanti – toccati da questa Amministrazione. E non parlo per fatto personale, ma perchè ha smentito se stessa in modo clamoroso riguardo al punto più importante del suo stesso programma.

2) Il problema della Polizia Locale è che la mandano a letto subito dopo Carosello. Dalle 20 in poi abbiamo solo una macchina dei carabinieri in perlustrazione, peraltro impegnata nel controllo di una zona ben più vasta di quella esclusivamente saronnese. Basterebbe un’auto della PL in azione per ridurre di molto gli episodi delinquenziali notturni, ma l’Amministrazione invece di spendere soldi per la sicurezza pagando lo straordinario notturno ai nostri militi preferisce buttarli dalla finestra altrimenti.

3) Un’osservazione per Airoldi: tutto giusto quello che dice, ma nei suoi comunicati elettorali non ho letto cenni all’uso della forza pubblica per garantire la sicurezza di cittadini, piuttosto l’idea utopistica di sconfiggere la delinquenza tramite feste di piazza e simili. Ha tempo qualche giorno, se crede, per correggere il tiro.

