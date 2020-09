ORIGGIO – “Quando l’ho saputo mi sono subito attivato per informare gli origgesi. E’ sicuramente un problema per la nostra comunità soprattutto per i tempi stretti aggravati dalla crisi covid”. E’ davvero preoccupato il sindaco Mario Ceriani quando spiega la situazione che si è venuta a creare in paese.

Solo pochi giorni fa un medico origgese è stato “invitato” a trasferirsi per una sostituzione in un comune del Comasco dove c’erano 1.500 mutuati scoperti. Il risultato è stato che 600 pazienti origgesi si sono ritrovati senza medico “di fatto dall’oggi al domani”.

A rendere ancora più complessa la vicenda le normative anti-covid che richiedono l’invio di una mail per il cambio di medico, una procedura decisamente complessa soprattutto per gli anziani. I mutuati origgesi saranno costretto a trovare un medico ad Uboldo una distanza che può diventare proibitiva soprattutto per gli anziani.

“A fronte della necessità del trasferimento – conclude Ceriani – il trasferimento poteva essere studiato con una tempistica che tutelasse la comunità origgesi e soprattutto i pazienti più fragili”.

