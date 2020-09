Elezioni: Fagioli possibilista, Airoldi euforico, Gilli…

SARONNO – Gli attori sono noti ma il numeri sono stati una sorpresa. Il lunghissimo spoglio elettorale (qui la diretta de IlSaronno) che si è concluso alle 2030 ha visto andare al ballottaggio Alessandro Fagioli, il candidato di Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Saronno al Centro, e Augusto Airoldi, sostenuto dalla lista civica Airoldi Sindaco, [email protected] e Partito Democratico.

La vera sorpresa è stata il successo riscontrato dalle liste civiche: imprevisto da molti il boom di Obiettivo Saronno che,nei risultati ufficiali, occupa il terzo posto con una percentuale del 12.68%. Il successo delle liste civiche è visibile anche dai risultati di Airoldi Sindaco, la cui percentuale definitiva è del 10,32%, e dalla lista civica Con Saronno – Gilli Sindaco, che, sebbene abbia solo pochi mesi di vita, ha riscontrato 8,61%.

I dati ufficiali vedono, dunque, la coalizione a sostegno di Alessandro Fagioli in testa con 6.864 voti (36,61%), seguito da Augusto Airoldi con 6.490 (34,62). Terzo posto per Novella Ciceroni e Obiettivo Saronno, che hanno raggiunto 2.356 preferenze (12,57%). Inatteso il risultato di Gilli la sua coalizione ottiene 2.203 voti (11,75%). In coda a tutti Movimento 5 Stelle e il suo candidato Luca Longinotti – che ha raccolto 835 voti (4,45%).

Augusto Airoldi si dice molto soddisfatto: “Il cambiamento è voluto da due saronnesi su tre, a dimostrazione di quanto lontana dai cittadini, deludente e persino dannosa sia stata l’amministrazione Fagioli, nonostante i tentativi di addossare ogni fallimento a chi l’ha preceduta.”

Ma Alessandro Fagioli è determinato a continuare per altri cinque anni in accordo al principio di continuità di cui si è tanto parlato in campagna elettorale: “Il primo posto, superando in testa a testa con Airoldi, è merito tutta coalizione, per la Lega, Saronno non è mai un città facile. E’ stata una campagna elettorale molto antipatica contro la mia persona e evidentemente su qualcuno fatto presa. Ora forze politiche fuori dalla coalizioni possono riposizionarsi su programmi comuni”.

Incerto il futuro di Obiettivo Saronno, il cui risultato è ancora una sorpresa: “Il nostro sogno era il ballottaggio –dichiara Novella Ciceroni – ma siamo molto contenti per quanti ci hanno dato fiducia. Un risultato che è stato frutto del grande lavoro di squadra fatto in questa campagna. Adesso ci riuniremo e valuteremo dopo aver ascoltato a tutti. Il nostro obiettivo è sempre e solo Saronno”.

Luca Longinotti, invece, è schietto e non si nasconde dietro ai numeri: “Siamo il fanalino di coda. Forse un po’ dovuto al trend nazionale e ad una campagna elettorale iniziata un po’ tardi. Poco cambia, però, per il nostro impegno per la città siamo pronti a lavorare. Siamo pronti al confronto ma su programmi e progetti non su posti e poltrone.”

“Non lo nascondiamo, – dichiara il candidato Gilli- avevamo aspettative più ampie per il nostro progetto. Tuttavia, ci sembra evidente che i saronnesi hanno severamente giudicato l’amministrazione uscente che è ora costretta ad un difficile ballottaggio con un Airoldi indubbiamente rafforzato, dall’esito tutt’altro che scontato, al pari del sorprendente risultato della lista Obiettivo Saronno”.

