SARONNO – Entrambi alla scuola media Aldo Moro di viale Santuario a distanza di mezz’ora l’uno dell’altro. Stamattina si sono recati alle urne anche Alessandro Fagioli e Augusto Airoldi protagonisti del ballottaggio.

Il primo alle 11,20, con un pizzico d’anticipo sull’orario dato ai fotografi, il sindaco uscente Alessandro Fagioli con la giacca del Saronno softball che ha spiegato di voler andare a seguire la finale in corso a Bollate. Alle 12,20 è stata la volta di Augusto Airoldi in giacca blu arrivato a piedi dal Santuario della Beata Vergine dei miracoli.

A salutare i candidati anche i rappresentanti di lista presenti al seggio da Raffaele Fagioli a Tommaso Valarani. Entrambi si sono informati sull’affluenza coi presidenti di seggio ed hanno augurato a tutto il personale, dagli scrutatori alle forze dell’ordine, buon lavoro.

Stamattina alle 7 hanno aperto le 38 sezioni (più il 38 bis il seggio volante e il 38 ter dedicato al covid) per accogliere il voto dei saronnesi. Oggi si potrà votare fino alle 23 e domani, lunedì 5 ottobre, dalle 7 alle 15 ma quanti sono i residenti chiamati al voto?

Per il ballottaggio sono attesi alle urne 30.887 saronnesi (14.676 maschi e 16211 femmine). I cittadini comunitari che hanno chiesto di partecipare alle elezioni comunali sono stati 52 (16 maschi e 36 femmine).

Tra gli aventi diritto sono residenti in qualsiasi Stato estero (AIRE) 1437 (779 maschi e 658 femmine). Gli elettori Aire residenti all’estero hanno votato per corrispondenza per il referendum e possono votare per le Amministrative solo se presenti sul territorio (non è ammesso il voto per corrispondenza per le amministrative)

I diciottenni ultimi iscritti nelle liste elettorali a giugno sono 192 (maschi 100 femmine 92) Mentre ci sono 58 maschi e 54 femmine che non hanno ancora

compiuto i 18 anni alla data del voto e che quindi non potranno recarsi alle urne.

Per permettere ai saronnesi di votare sono stati mobilitati per ogni seggio: 4 scrutatori più un presidente di seggio e e un segretario.