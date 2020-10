SARONNO – Di fronte alla sconfitta, per altro sonora, il sindaco uscente Alessandro Fagioli ha dimostrato un ottimo savoir faire.

Già dopo lo spoglio di una decina di sezioni, quando il vantaggio dell’avversario è stato chiaro, ha subito chiamato Airoldi per complimentarsi.

Nelle prime interviste un pizzico di amarezza non è mancata: “Io sono convinto di aver lasciato una città con un bilancio in ordine, più sicura e più pulita ma evidentemente i saronnesi non l’hanno percepito”.

Secondo il primo cittadino uscente il risultato è dipeso anche dall’emergenza Covid: “Siamo convinti che senza l’emergenza coronavirus avremmo avuto una maggior simpatia da parte della cittadina come nella prima parte del mandato e il risultato sarebbe stato diverso”.

Fagioli conferma che resterà in consiglio comunale e quindi anche in provincia: “Sono della Lega, faccio attivismo politico da tanti anni ho avuto tante preferenze e quindi è doveroso continuare per la città facendo gli auguri di buon lavoro al sindaco Airoldi”.