SARONNO – Si è conclusa pochi minuti fa la diretta de IlSaronno, per commentare insieme lo spoglio in diretta. Ad aprire la diretta sono stati i commenti di Alfonso Indelicato, che, in qualità di “consigliere comunale in congedo”, come lui stesso chiarisce, commenta la campagna elettorale con analisi critica.

Diversi candidati hanno commentato i primi risultati provvisori: Luciano Silighini (Forza Italia) si è presentato stringendo tra le mani della bandiera italiana, celebrando il vantaggio di Augusto Airoldi. Gianluigi De Dionigi (Airoldi Sindaco) ha espresso il suo entusiasmo per i risultati provvisori. Alessandro Fagioli, candidato sindaco di Saronno al Centro, Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, dopo aver chiamato preventivamente il suo avversario per congratularsi della vittoria, confessa un po’ di delusione: “Siamo convinti che, senza l’emergenza Coronavirus, avremmo avuto una grande simpatia da parte della cittadinanza”.

Altri candiati hanno espresso la loro riguardo ai risultati che, nel frattempo, venivano confermati sul sito ufficiale del comune: tra questi Franco Casali ([email protected]), Mauro Lattuada (PD), Gianpietro Guaglianone (Fratelli d’Italia), Alessandro Galli ([email protected]), Mauro Rotondi (PD), Novella Ciceroni (ObiettivoSaronno).

Non manca un intervento di Augusto Airoldi, nuovo sindaco di Saronno, accolto dai suoi sostenitori con fragorosi applausi: “Questo risultato premia la scelta delle coalizioni. Questa scelta è stata dettata dal desiderio dei cittadini di un cambiamento: due cittadini su tre hanno scelto di non votare Alessandro Fagioli al primo turno”.

Lucy Sasso (PD) ha aperto una nuova serie di interviste ai candidati, seguita da Cristiana Dho (Obiettivo Saronno), Tommaso Valarani (PD), Francesco Licata (PD).

Anche Pierluigi Gilli, che ha sostenuto Augusto Airoldi in questo secondo turno, ha commentato i risultati, facendo riferimento al suo slogan durante la campagna elettorale: “Siamo tornati alla normalità”.

Mattia Cattaneo (Airoldi Sindaco) era altrettanto contento dei risultati. A chiudere le interviste, l’opinionista e giornalista Roberto Guaglianone.

05102020