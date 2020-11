SARONNO / VARESE / GALLARATE / BUSTO ARSIZIO – Sono stati oggi +329 nuovi casi di positività al coronavirus, nei principali centri della provincia: +52 a Saronno, +115 a Varese, +93 a Busto Arsizio e +69 a Gallarate.

Ecco il quadro, tra parentesi il dato di ieri:

Saronno: 1.433 (1.381)

Caronno Pertusella: 698 (667)

Origgio: 351 (335)

Cislago: 448 (423)

Gerenzano 458 (439)

Tradate: 641 (607)

Varese: 2.203 (2.088)

Busto Arsizio 2.609 (2.516)

Gallarate 1.683 (1.614)

Laveno Mombello 411 (399)

Malnate 685 (655)

Coquio Trevisago 241 (224)

Somma Lombardo 522 (510)

Sale anche la città di Saronno oltre a Gerenzano e la vicina Cislago. E incremento consistente a Caronno Pertusella. Aumenta Origgio. Nel vicino comasco salgono Mozzate e Turate. In ascesa anche Ceriano Laghetto e Cogliate. Anche Limbiate, Barlassina e Cesano Maderno crescono.

In Lombardia, i tamponi effettuati oggi sono 42.933, i nuovi positivi 9.291. Il rapporto è pari al 21,6%. I guariti/dimessi sono 8.229.

Continuano a crescere i numeri dei positivi al Coronavirus sul territorio lombardo: nella provincia di Milano sono oltre 4.000 i nuovi casi di Covid registrati, di cui 1.375 a Milano città. Numeri a quattro cifre anche per Varese e Monza-Brianza, che anche oggi si confermano come due delle province maggiormente colpite: 1.160 nuovi positivi a Varese, 1.028 a Monza-Brianza.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: l’ospedale di Busto Arsizio)

