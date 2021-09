SARONNO – “Torno ancora una volta a parlare di sicurezza, anzi torno ancora una volta a chiedere al sindaco di occuparsi di sicurezza. Questa volta per altro il mio appello riguarda la sicurezza stradale quella che, almeno a parole e a promesse elettorali, sta tanto a cuore a questa maggioranza “.

E’ l’appello che Gianpietro Guaglianone, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, lancia o meglio rilancia all’Amministrazione comunale del sindaco Augusto Airoldi.

“Non vorrei parlare delle baby gang che secondo il sindaco sono un’invenzione della stampa malgrado l’esposto inviato da un papà al comando di polizia locale, le denunce presentate ai carabinieri e gli appelli firmati da insegnanti e genitori ma di un tema che è più nelle corde della coalizione quella sicurezza stradale tanto cara all’intera maggioranza”.

Guaglianone accende i riflettori della politica sul tema della sicurezza fuori dalle scuole: “Non vorrei che preso nella delicata scelta del nuovo assessore al Bilancio e al Commercio il sindaco e il suo team si fossero persi la protesta dei residenti del quartiere scolastico per il traffico congestionato in concomitanza con l’entrata e l’uscita delle scuole. I residenti segnalano problemi come la sosta selvaggia, le manovre azzardate senza dimenticare i ragazzi che attraversano ovunque”.

“Mi piacerebbe, non scomodo il tema della partecipazione e della trasparenza ma mi limito ad un desiderio, che il sindaco rispondesse ai residenti, magari che organizzasse anche qualche servizio in più della polizia locale in modo da valutare la situazione e vedere se ci sono delle soluzione a breve termine e possibili interventi a lungo periodo. Temo però che dovrò accontentarmi n’altra volta del silenzio dell’amministrazione o se mi va meglio di una cortese risposta del capogruppo della lista civica del sindaco Mattia Cattaneo”.