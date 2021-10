[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – Un enorme lago, con l’acqua alta alcuni centimetri: così gli utenti del posteggio fra via Don Volpi e via Colombo, in uso soprattutto ai dipendenti dell’adiacente ospedale cittadino, si sono stamane trovati di fronte l’area di parcheggio. Certo, possibile entrare con le auto ma poi impossibile uscire senza avere i piedi a mollo. Il tutto a seguito del forte maltempo delle prime ore di questa mattina. Problemi per raggiungere le loro auto anche per il personale ospedaliero che aveva appena concluso il turno di servizio notturno.

La pioggia intensa ha causato parecchi disagi in città, con allagamenti in spazi pubblici e privati, e del sottopasso di via I maggio, chiuso al traffico e con la circolazione che è presto andata in tilt; sul posto immediato l’intervento della polizia locale. Allagato anche il sottopasso di via Milano; sono stasti riaperti al transito nella tarda mattinata.

Allagamenti stradali anche fra centro e periferia, con il formarsi di grandi pozzanghere.

(foto: il posteggio dei dipendenti dell’ospedale di via Don Volpi allagato)

