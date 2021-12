x

SARONNO – Plauso dalla città e dal mondo politico per la brillante operazione dei carabinieri di Saronno che ha permesso di individuare e arrestare i presunti autori della violenza sessuale avvenuta venerdì sulla Milano-Varese.

Auto nel mirino: decine di furti negli abitacoli in tutta la città dal centro alla Cassina.

Dovrebbero partire oggi, anche se in realtà una è già stata fatta domenica, le multe per chi non rispetta l’obbligo di mascherine all’aperto.

Neve in arrivo, ecco le previsioni.

Il saronnese Zaffaroni non è più il mister del Cosenza calcio.

