SARONNO – Grande clamore e dibattito in città per la presenza di senzatetto che bivaccano nei reparti, nel piano interrato ed anche al pronto soccorso dell’ospedale cittadino per difendersi dal freddo e non passare la notte addiaccio.

Serata movimentata a Caronno Pertusella per l’incendio in via Adua.

Tiene banco ancora la politica con due prese di posizione viola: il meme di Lorenzo Puzziferri che riassume simpaticamente lo stress degli ultimi mesi e l’intervento, nell’intervista con ilSaronno, di Novella Ciceroni.

Distrutte 170 bici… degli spacciatori.

Nel pieno rispetyo delle norme anticovid e anche delle tradizione polenta ed altre leccornie alla sagra di Sant’Antonio.

Ipad rubato… ritrovato col Gps a Limbiate.

