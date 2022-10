x x

SARONNO – Rapina il trans: identificato ed arrestato dai carabinieri. Tutto era iniziato per prestazione sessuale ma poi quando lei, scoprendo che lui non aveva soldi per pagare, lo rifiuta l’aggredisce con calci e pugni. Una violenza tanto grave da costringendola a scappare dalla propria casa. Non solo. Prima di andarsene le ruba anche il telefono.

“Per la seconda domenica consecutiva mi sono trovato chiuso in casa senza la possibilità di prendere l’auto. Via Genova era chiusa da un auto messa di traverso in mezzo alla strada e voglio pensare che in caso di emergenza ci fosse qualcuno in grado di spostarla in pochi minuti. Ma davvero non c’è un modo migliore per chiudere la via d’accesso alla strada centrale di Saronno?” Le proteste dei residenti nel centro di Saronno.

Ciclismo, a Saronno la squadra della Jumbo Visma.

Incidente sul lavoro alla Electrolux nella zona industriale di Solaro.

“Pochi giorni fa, nella notte fra il 28 e il 29 settembre ci ha lasciato la nostra vacca varzese che ormai iniziava ad avere un’età non proprio più giovanissima per un bovino”. Inizia così la nota del Parco degli Aironi per informare gli utenti e i frequentatori abituali del parco.

04102022