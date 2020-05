COGLIATE – “… per chi avesse bisogno di pane” Poche parole ma significative, assieme ad un bel gesto, da parte del panificio Da Ponto che sul cancello della propria sede ha “affisso” sacchetti di pane fresco, a disposizione di chi in questo periodo di emergenza coronavirus, è in difficoltà economica ma, magari, non ha il coraggio di chiedere. Il panificio ha sede in via Iv novembre a Cogliate ed ha pubblicizzato questa iniziativa sui social, che sta utiizzando per tenere i contatti con la clientela.

E’ una delle attività rimaste aperte durante l’emergenza sanitaria e che si è attivata per le consegne a domicilio.

(foto: i sacchetti con il pane appesi al cancello sul retro del panificio)

03052020