SARONNO – Ha sfondato la recinzione ed ha invaso completamente via Padre Reina la pianta caduta durante il maxi temporale avvenuto oggi pomeriggio in città. L’allarme è scattato intorno alle 18,30 quando richiamati da un rumore sordo automobilisti passanti e residenti hanno chiamato polizia locale e vigili del fuoco, impegnati però in diversi interventi di soccorso.

La pianta ha tranciato un cavo della corrente elettrica ed ha ostruito completamente il passaggio nei pressi dell’incrocio con via Pola. Fortunatamente non ci sono stati feriti o danni a parte a quelli alla recinzione e al cavo elettrico. Ad eseguire un sopralluogo, nella immediatezza, anche l’assessore comunale all’Ambiente, Gianpietro Guaglianone. La polizia locale di Saronno e la proprietà hanno chiuso la zona per bloccare il passaggio di pedoni e auto e sono state subito avviate le opere di rimozione di tronco e rami. Molti i danni ed i problemi a Saronno – con chiusi i sottopassi e allagamenti al rione Matteotti – e nel circondario per il fortissimo temporale del tardo pomeriggio odierno.

(foto: ecco come si presentava via Padre Reina nella serata odierna)

03072020