SARONNO – E’ partita oggi, martedì 7 luglio, la quinta settimana di distribuzione dei sacchetti della raccolta differenziata organizzata dall’assessorato all’Ambiente guidato dall’assessore Gianpietro Guaglianone con Amsa ed Econord e l’ausilio dei volontari di Croce rossa, Protezione civile ed associazioni d’Arma.

QUANDO

La distribuzione dei sacchetti per la zona 5 sarà attiva questa martedì e giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 e mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 12.

DOVE

Nel cortile della palestra della scuola elementare Rodari con accesso da Via Valletta. Obbligatorio uso mascherina e rispetto delle normative anticontagio.

PERCHE’

La distribuzione annuale dei sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, in questo periodo di emergenza, non sarà eseguita come di consueto all’interno del palazzo comunale ma avrà luogo a partire dal 9 giugno al 18 luglio nei sei punti di distribuzione. Nell’ottica di ridurre gli assembramenti, i cittadini dovranno recarsi nei rispettivi punti di distribuzione rispettando necessariamente l’ordine di appartenenza della propria zona. Obbligatorio il rispetto delle norme anti-contagio

QUI LA DIVISIONE IN ZONE

QUI LE RISPOSTE DELL’ASSESSORE