SARONNO – Prevedibilmente continua a tenere banco la polemica per la pulizia straordinaria di Villa Gianetti. La presenza degli operai di Econord che hanno letteralmente tirato a lucido il muro della recinzione esterna della villa e “lavato” il cortile interno ha suscitato molti commenti in città per la concomitanza dell’intervento con l’arrivo del segretario federale della Lega.

Dopo i candidati Pierluigi Gilli ed Annalisa Renoldi ora sul tema interviene il candidato sindaco Augusto Airoldi: “Tutti i saronnesi conoscono il degrado in cui versa il “giardino” (chiamiamolo così) che circonda Villa Gianetti. Improvvisamente, dopo anni di incuria, da l’altra mattina sono in corso opere di pulitura, sistemazione, verniciatura e quant’altro…

Come mai? Forse perché lunedì a Villa Gianetti arriva Salvini e lo stato maggiore della Lega? Non vorrai fargli vedere come è ridotta la ex villa comunale dopo cinque anni di amministrazione leghista! Del resto, nulla di nuovo sotto il sole: anche in Corea del Nord sistemano tutto a puntino se in visita arriva il caro leader…