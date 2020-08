SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota della coalizione, che sostiene Pierluigi Gilli, formata dalla lista civica “Con Saronno” e della lista politica “Azione, Italia viva, +Europa, Unione Italiana” in occasione della visita di Matteo Salvini.

“Vista la giornata politicamente densa, abbiamo deciso di dare anche noi un parere in merito all’uscente amministrazione leghista” dichiarano gli attivisti delle liste che sostengono la corsa di Pierluigi Gilli “la necessità è sempre quella di restare aderenti alla nostra Saronno e alla situazione locale”.

Per l’occasione sono stati realizzati volantini che informano i saronnesi delle numerose (dis)grazie perpetrare dalla giunta Fagioli nei cinque anni di amministrazione. Dalla mancata informazione istituzionale durante la pandemia, particolare enfasi sull’onerosa spesa sostenuta dal comune con i soldi di tutti per l’inutile area per “salamelle”, tanto cara al sindaco Fagioli, e alla spesa per lo staff. Naturale giunge anche un (dis)grazie per aver abbandonato l’ospedale di Saronno.”

