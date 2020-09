SARONNO – SOLARO – “Nella nostra comunità è stato un buon amministratore che ha unito compentenza e passione credo che potrà dare un buon contributo anche per la comunità saronnese. Gli faccio i miei in bocca al lupo”.

E’ il commento del sindaco di Solaro Nilde Moretti al termine di un incontro con Mauro Lattuada candidato nelle fila del Pd nella coalizione che le liste civiche [email protected] e Airoldi sindaco sostiene la corsa alla fascia tricolore di Saronno di Augusto Airoldi.

Dal primo cittadino solarese arriva dunque un forte endorsement per il segretario cittadino del Pd che forte si una grande esperienza amministrativa scende in campo per le elezioni amministrative di domenica 20 e lunedì 21 settembre.

Mauro Lattuada nato e residente a Saronno è il segretario cittadino del Partito Democratico e svolge la sua attività lavorativa in città come libero professionista, nell’azienda di famiglia. Si dedica a diverse attività associative sul territorio. Amministratore Comunale a Solaro dal 1990 al 2009 con funzioni di Consigliere Comunale ed Assessore allo Sport, lavori pubblici e commercio. Componente per cinque anni del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Solaro multiservizi. Consigliere comunale a Saronno dal 2010 al 2015.