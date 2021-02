SARONNO – L‘ultima novità è il bancomat per la consegna automatica dei rifiuti per la raccolta differenziata. Ha “debuttato” ieri accanto al Palazzo comunale, si trova sotto la rampa, per andare a prenderli serve codice fiscale o tessera sanitaria.

Un camion è rimasto “incastrato” in via Dante a Saronno ed ha mandato in tilt il traffico, sul posto è dovuta intervenire la polizia locale. E’ successo ieri in mattinata.

Nel rispetto delle norme anti-covid, anche a Saronno celebrazione pubblica per la Giornata del ricordo, con le autorità cittadine.

“Salviamo i macachi di Parma”, contro l’uso degli animali per la sperimentazione scientifica gli attivisti dell’associazione Cento per cento animalisti hanno affisso in serata uno striscione sulla recinzione della multinazionale farmaceutica Novartis, lungo l’ex statale Varesina al confine fra Saronno ed Origgio. Una iniziativa “simbolica”, che d’altra parte sicuramente non è passata inosservata, trattandosi di una delle arterie più trafficate della zona.

11022021