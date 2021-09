SARONNO – Come promesso alla città e ai propri elettori ieri sera gli attivisti di Obiettivo Saronno si sono presenti in Municipio per presentare al sindaco Augusto Airoldi le 3 mila firme raccolte per sostenere l’ospedale cittadino.

Le firme sono state raccolte un nastro blu e consegnate al sindaco Augusto Airoldi da una nutrita delegazione della civica viola tra cui l’assessore Novella Ciceroni e i consiglieri Luca Amadio e Cristiana Dho.

La petizione vuole “far sentire la voce degli abitanti di tutti i Comuni circostanti l’ospedale di Saronno e chiedere alle istituzioni di mantenere il nosocomio saronnese un ospedale di primo livello” anche per questo la lista civica in primavera ha “scritto una e-mail a Regione Lombardia per chiedere un appuntamento per consegnare le firme, ad oggi non ci hanno ancora risposto” come spiegano i viola.

“L’ospedale di Saronno è una risorsa strategica della nostra città – ha commentato il sindaco Augusto Airoldi alla consegna delle firme – L’ho ribadito all’assessore Moratti quando è venuta a Saronno la scorsa settimana. Il fatto che in maggioranza ci sia una lista che si fa carico di questa tematica in maniera così importante è sicuramente un valore aggiunto. Da parte mia sto lavorando insieme agli altri 18 sindaci di tutti gli schieramenti politici: l’obiettivo è muoverci tenendo assieme, perchè più siamo, più è facile che Regione Lombardia ci dia retta. Certamente il fatto che l’assessore Moratti sia venuta a Saronno non è un fatto da sottovalutare”.