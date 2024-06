Ceriano Laghetto

UBOLDO – SOLARO – CERIANO – ROVELLASCA – TRADATE – Confermati i sindaci uscenti che già stamattina, martedì 11 giugno, iniziano il loro secondo mandato. E’ questo il trend che segna le elezioni amministrative tra Saronnese e Groane. Anche se non è mancato un colpo di scena. Ovunque però, malgrado la contemporaneità con le elezioni europee, si è registrato un calo dell’affluenza rispetto alla precedente tornata elettorale.

A Uboldo confermato, con 200 voti in più rispetto alla prima elezione, Luigi Clerici che con Centrodestra Uboldo ottiene 1976 voti mentre gli sfidanti si sono fermati a 1760 (Luca Azzarà di Uboldo al centro) e 1164 (Claudio Pirotta di Uboldo civica). QUI L’ARTICOLO POST SPOGLIO CON I COMMENTI

A Solaro la sindaca Nilde moretti ha conquistato il secondo mandato: si è imposta, con la sua lista Insieme per Solaro, con 3.540 voti ovvero il 57.37 per cento (ottiene 11 seggi in consiglio comunale) contro i 2.631 voti per il 42.63 per cento del candidato di centrodestra di Uniti per Solaro, Alfredo Puzzello, che così ottiene 5 seggi. QUI L’ARTICOLO POST SPOGLIO CON I COMMENTI

Vittoria annunciata per Matteo Piuri che continua a guidare Misinto. Lo spoglio di questo pomeriggio ha subito indicato come sarebbe andata a finire. Piuri di Nuovi Orizzonti (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Ppe e Lega) ha ottenuto 1.522 voti per il 55.39 per cento (8 seggi in consiglio comunale) contro i 869 voti per il 31.62 per cento di Insieme per Misinto del candidato Antonio Salerno (3 seggi) ed i 357 voti per il 12.99 per cento di Amare Misinto del candidato Giuseppe Doninelli (1 seggio). QUI L’ARTICOLO POST SPOGLIO CON I COMMENTI

Colpo di scena a Ceriano Laghetto che dopo tre mandati non sarà più guidata dalla Lega. Massimiliano Occa, che ha vinto in 5 dei 6 seggi del paese, aggiudicandosi così la poltrona da primo cittadino. Con il 46.53 per cento (1715 voti) contro il 43 per cento (1.585 voti) di Cattaneo. Col 10.47 per cento, Antonio Magnani (386 voti) di Siamo Ceriano e Forza Italia. QUI L’ARTICOLO POST SPOGLIO CON I COMMENTI

Secondo mandato senza sorprese anche per Sergio Zauli a Rovellasca che ha ottenuto 2.438 voti, pari al 61,36%, contro quelli della rivale di centrosinistra, Sara Clerici, che ha ottenuto 1.535 voti (38,64%). QUI L’ARTICOLO POST SPOGLIO CON I COMMENTI

Confermata la guida centrodestra anche per Tradate dove Giuseppe Bascialla ha conquistato il secondo mandato. La sua coazione sfiora i 5 mila voti (1929 Forza Italia che è primo partito, 1.848 Lega, Fratelli D’Italia 1.145) mentre per Pietro Vanzulli i voti sono stati 3566 (1527 Pd, 1197 Tradate futura, 842 Partecipare sempre). QUI L’ARTICOLO POST SPOGLIO CON I COMMENTI

