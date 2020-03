Coronavirus, lunedì il Varesotto ha ancora tenuto (+12), boom Lombardia. A Gerenzano sportello per gestire la paura

SARONNO – Nella giornata, di lunedì, in cui il premier Giuseppe Conte ha “chiuso” tutta l’Italia per cercare di arginare la diffusione del Coronavirus, fra Saronno e circondario ancora pochi casi di contagio: nel Varesotto la media resta per ora bassa anche se i numeri sono in aumento, ed in Lombardia è boom.

Ma a Solaro è segnalato il secondo caso positivo.

ilSaronno per tutta la notte ha pubblicato gli inviti di rappresentanti istituzionali, polici locali, rappresentanti delle associazioni per attenersi a quanto si può riassumere con l’hashtag #stiamoincasa.

Anche i cittadini si mobilitano con iniziative come quella di Cogliate, “spesa a casa” e “farmaci a casa”, sulla quale si sono accesi anche i riflettori della Rai tv.

Mentre Saronno impone l’accesso scaglionato e ridotto al Municipio, massimo 20 persone.

A Gerenzano è nato lo sportello per gestire la paura del Coronavirus.

Sospeso tutto lo sport, e rinviato di tre settimana l’inizio del campionato di softball per Saronno e Rheavendors Caronno.

