SARONNO – In via Roma, precisamente nel lato sud tra via Guaragna e via Visconti è aperto il cantiere “salva bagolari” per la riqualificazione dei marciapiedi dell’ultimo tratto dell’arteria. Dopo aver aver messo in sicurezza il cantiere sono stati demoliti, con un sistema innovativo per evitare di danneggiare le radici dei bagolari, i marciapiedi. E’ stata quindi la volta dell’eliminazione dei ceppi dei bagolari abbattuti in passato e di cui erano rimasti la parte finale del tronco e le radici.

Erano stati al centro della campagna salvabagolari quando erano stati dipinti di rosso e quando avevano ospitato i disegni dei bimbi

L’intervento realizzato negli ultimi giorni ha lasciato sul posto resti di legno e radici, in attesa della successiva rimozione, dando, a passanti e residenti un’idea concreta di quello che si cela sotto ai marciapiedi dell’arteria. Del resto l’intervento dell’Amministrazione è pensato proprio per tutelare le radici dei bagolari in modo d garantire non solo la vita delle piante ma anche da ridurre al minimo i danni che possano fare in futuro ai nuovi marciapiedi.

QUI IL PROGETTO IN POCHI PUNTI

QUI LE IMMAGINI DELL’AVVIO DEI LAVORI