SARONNO – Pari della Caronnese, Fbc Saronno corsaro a Cassano Magnano, derby al Dal Pozzo contro l’Amor sportiva: questo l’esito di alcune delle sfide clou dello scorso fine settimana del calcio locale.

I risultati in breve – In serie D Caronnese-Gozzano 0-0. In Eccellenza Varesina-Vergiatese 2-0 e Ardor Lazzate-Calvairate 4-2. In Promozione Union Villa Cassano-Fbc Saronno 0-1, Universal Solaro-Olimpia 1-0 e Aurora Cmc Ubolsese-Valle Olona 0-1. In Prima categoria girone A Cantello Belfortese-Tradate 0-0 e Pro Azzurra Mozzate-Jeraghese 2-0, nel girone B Rovellasca 1910-Tavernola 7-1, Esperia Lomazzo-Menaggio 3-1, Salus Turate-Albate Hf 3-2; nel girone N Ceriano Laghetto-Pro Novate 2-1.

In Seconda categoria girone I Itala-Misinto 0-1, Gerenzanese-Veniano 0-0; nel girone N Pro Juventute-Arnate 1-1. Nel girone R Sc United-Victor Rho 1-3.

In Terza categoria Dal Pozzo-Amor sportiva 1-1, San Vittore-Airoldi Origgio 2-1, Cogliatese-Oratorio Lainate Ragazzi 0-2.

