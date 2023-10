SARONNO – In archivio una domenica calcistica decisamente vincente per le formazioni locali. Parliamo innanzitutto del Fbc Saronno che in Eccellenza si è rilanciato vincendo in casa della (ex) capolista Oltrepò mentre nel posticipo del tardo pomeriggio la Caronnese ha battuto la squadra forse più ambiziosa del campionato, la Solbiatese.

Nelle “minors”, in Promozione è proseguita la marcia da rullo compressore della capolista Universal Solaro, la matricola Ceriano ha ottenuto un buon pari esterno col Valle Olona mentre l’Aurora Uboldese ha vinto a Canegrate.

In Prima categoria si segnala una Sc United ancora vincente ed in vetta alla classifica; in Seconda categoria la goleada dell’Amor sportiva e la sconfitta interna del Dal Pozzo in casa ad Uboldo col Cermenate.

