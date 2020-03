SARONNO – Un’altra giornata molto brutta per la Lombardia, con tanti morti (+546) e nuovi contagi (+3258), quella di sabato. Ma con un Varesotto che ha ancora fatto registrare numeri molto bassi (+21), se comparati con i territori limitrofi.

Intanto dal Municipio la notizia di una seconda dipendente comunale positiva al tampone.

Coronavirus, Saronno seconda dipendente comunale positiva al tampone

A Cislago il sindaco Gianluigi Cartabia ha annunciato che adesso i casi in paese sono 6: “Il nostro paese non è isola felice, atteniamoci alle regole e stiamo a casa!”

Coronavirus, il sindaco Cartabia: “Con 6 casi Cislago non è un’isola felice! State a casa!”

Mentre la polizia locale saronnese è andata nei parchi ed ha affisso gli avvisi: “non si può più entrare”.

Coronavirus, polizia locale chiude i parchi. Ecco gli divieti attivi da oggi

Tre giovani sono stati denunciati dai carabinieri a Cislago: erano in giro in paese, “non sapevamo dell’obbligo di stare in casa”.

Coronavirus, “Non sapevamo dei divieti” la giustificazione di 3 ventenni denunciati a Cislago

Ancora code per fare la spesa ai supermercati: siamo andati all’U! di viale Prealpi a Saronno.

Coronavirus, tutti in coda al supermercato: all’U! di viale Prealpi anche nel posteggio

ed alla Lidl di Gerenzano.

Coronavirus, in coda ai supermercati anche fuori Saronno: Lidl Gerenzano

L’intervista serale de ilSaronno, parlando dello sport fermo per coronavirus, è stata a Massimiliano Piuri degli Ice Goblins Saronno (hockey su ghiaccio).

Nella serata l’annuncio del governatore Attilio Fontana, chiuso tutto quello che non è “vitale”, e poi la decisione del premier Giuseppe Conte di fare altrettanto in tutta Italia.

