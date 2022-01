SARONNO – Il cordoglio per la scomparsa di Alessandro Bisi e le ultime fasi del recupero della salma sono stati al centro dell’Epifania saronnese.

Disavventura per una 24enne che tirando dritto alla rotonda di via Varese è finita con l’auto nel torrente Lura. L’hanno salvata i pompieri.

Inseguimento in centro, con tanto di contromano in via Carcano, per un posto di blocco saltato.

Il bagolaro in corso Italia o meglio il suo abbattimento è al centro del dibattito politico di questi giorni.

In distribuzione in piscina il calendario della Saronno Servizi.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn