x x

SARONNO – Saronno è stata tra le prime città in Italia a scendere in piazza per la pace in Ucraina ma i saronnesi non si sono limitati a presidi, flash mob e condanne. Sono state attivate anche diverse iniziative di solidarietà per la raccolta di fondi, medicinali e abbigliamento.

Ecco tutte le iniziative

Raccolta di farmaci con Saronno Servizi

Saronno Servizi organizza una raccolta farmaci per la popolazione ucraina Raccolta Fondi di Amor, Robur e Ctc

Vestiti, medicine e cibo all’Ignoto Milite

Raccolta di Inna con arrivo a Leopoli

Tra le iniziative di sensibilizzazione realizzate nel saronnese

Eventi di piazza: Saronno flash mob, Saronno presidio, Caronno, Cislago

Solidarietà dai Municipi: Solaro, Caronno, Limbiate, Gerenzano

Mobilitazione: Mils, bimbi scuole Caronno, vespa club