SARONNO – Mobilitazione al quartiere Prealpi di Saronno nella notte fra lunedì e martedì, per la presenza di una coltre di fumo in un condominio di via Padre Sevesi, si era pensato ad un incendio ma le fiamme non sono state trovate.

Coronavirus: +3 casi ieri nella bassa comasca. Nelle Groane nessun nuovo caso. In zona, nessuna nuovo caso anche a Saronno e nel Saronnese. In ambito provinciale, sono complessivamente +43 i nuovi casi di positività al coronavirus, fra le province di Varese, Como e Monza Brianza; dopo che ieri si era sfiorata quota 0. In Lombardia salgono i numeri, +187 nuovi casi; anche a fronte di un numero di tamponi più grande rispetto a quello della giornata precedente.

2 giugno, Festa della Repubblica, senza eventi pubblici per il divieto di assembramenti legati all’emergenza coronavirus, ma in tanti comuni sono stati comunque creati dei momenti per commemorare questa ricorrenza. Come a Gerenzano.

Oppure a Uboldo, Misinto, Bregnano, Cislago e Rovello Porro.

