Countdown elettorale: -16 al voto la giornata di Fi da Gallera ai manifesti strappati. Con la replica di Gilli a Miglino

SARONNO – Forza Italia si lascia alle spalle le polemiche e i maldipancia e lancia il rush finale della campagna con i suoi big.

L’assessore Giulio Gallera parla del futuro dell’ospedale di Saronno

Airoldi e Braga parlano di Ambiente e sostenibilità

Gilli risponde alle accuse di Maria Assunta Miglino

Prossimi appuntamenti: il tour di Obiettivo e l’incontro del Pd

Vandalizzati i manifesti di Forza Italia

Morandin parla di sport

Satira

bimbediFagio: il gazebo della Lega, una stoccata a Tommaso Valarani (ormai il “preferito” della satira locale) ma soprattutto il ritorno di Stelvio

