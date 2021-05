SARONNO – Con la Zona gialla dell’emergenza coronavirus in Lombardia anche lo sport si è rimesso in moto, e lo scorso fine settimana non sono mancati gli eventi.

Nel calcio, in serie D nulla da fare per la Caronnese in casa con l’Arconatese, una sconfitta che allonana dai playoff.

In Eccellenza vittoria della Varesina Calcio

mentre arriva in extremis il pareggio per l’Ardor Lazzate.

Tanta curiosità tra i tifosi locali per la presenza del pullman della Juventus in città: la squadra under 23 è stata ospite di un hotel cittadino prima di affrontare e battere la Pro Patria nei playoff di serie C.

Nel basket, serie C Gold, ennesima vittoria per la capolista Az Robur Saronno.

Softball, a Caronno Pertusella sabato l’amichevole fra l’Italia e le All stars, selezione della serie A1 con queste ultime che hanno per due volte battute le azzure al termine di gare divertenti e combattute.

Per il volley, nei playoff da mercoledì è derby in serie B maschile fra Saronno e Caronno.

