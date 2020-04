SARONNO – La notizia fa scalpore: per un giorno, ieri, non si è registrato neppure un caso di contagio da coronavirus fra Saronno e circondario. Tutti assieme città e paesi della zona sembrano essersi improvvisamente fermati. Solo una coincidenza? Oppure un segno tangibile di quel consolidamente di un trend al ribasso che si sta registrando in tutta la provincia (solo +33 casi ieri) e nel resto della Lombardia? Una risposta sarà possibile darla solo in base alle rilevazioni dei prossimi giorni.

A Caronno Pertusella, però, il conto dei morti è arrivato a 9.

Nella vicina Brianza nessun boom ma a Lazzate si prende atto di una salita a 18 casi, compresi 3 decessi; ed a Cogliate si è arrivati a 17.

Intanto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha annunciato che presto sarà pronto il test sierologico, della Diasorin che ha un laboratorio anche a Gerenzano, per sapere chi ha già preso il coronavirus (in modo magari assolutamente lieve) e dunque è immune.

A Cislago la Guardia di finanza ha arrestato un latitante per spaccio di droga, le Fiamme gialle stavano facendo controlli legati al decreto che impone di stare in casa per frenare la diffusione del coronavirus.

Dall’Associazione commercianti arriva intanto una piattaforma per l’e-commerce e le consegne a domicilio.

Intanto proseguono le code nei supermercati di Saronno e circondario per fare la spesa.

Per l’intervista “sportiva” serale la direttrice de ilSaronno, Sara Giudici, ha intervistato l’ex bomber del Fbc Saronno ed ora attore, Daniele Giulietti.

