x x

SARONNO – Molti i temi dello scorso weekend calcistico in zona, con la ripresa di tutti i campionati dilettantistici dopo l’allungata pausa invernale, per l’emergenza coronavirus.

I risultati della domenica in breve – In serie D la Caronnese ha fatto tris: terza vittoria consecutiva in questo caso in casa ed ai danni del Vado, 1-0. In Eccellenza pari 1-1 fra Varesina e Sestese e Rhodense-Ardor Lazzate 1-1. In Promozione Amici dello sport-Fbc Saronno 1-3, Lentatese-Aurora Cmc Uboldese 0-2, Universal Solaro-Meda 1-3. In Prima categoria girone A Pro Azzurra Mozzate-Bosto 2-2 e Ispra-Tradate 3-1. Nel girone B di Prima categoria Esperia Lomazzo-Monnet 2-1, Salus Turate-Ardita 0-1, Portichetto-Rovellasca 0-1; nel girone N Ceriano-Nova 3-1. In Seconda categoria girone I Gerenzanese-Novedrate 0-0, Veniano-Misinto 2-0; nel girone N Cistellum-Mocchetti 0-0 e Pro Juventute-Solbiatese 0-1. In Terza categoria Rescalda-Airoldi Origgio 1-0, Dal Pozzo-Limbiate 0-1, Legnarello-Amor Sportiva 1-0 e Cogliatese-Legnanese 0-2.

Serie D

Eccellenza

Promozione

Prima categoria girone A

Prima categoria girone B

Prima categoria girone N

Seconda categoria girone I

Seconda categoria girone N

Terza categoria

14022022