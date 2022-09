x x

SARONNO – Chiuse le urne, finito lo spoglio e rilasciati tutti i commenti è ora di archiviare le elezioni politiche del 25 settembre. Ecco un riassuntone di tutto quello che c’è da sapere e dei risultati del Saronnese, Groane e Tradatese.

Gli eletti e chi è rimasto fuori

Elezioni, i “grazie” di Gadda rieletta in Parlamento: “Ora al lavoro con serietà e grande senso di responsabilità”

Elezioni, Librandi manca l’elezione per meno di 1500 voti (c’è però il riconteggio chiesto da +Europa)

Elezioni ’22: eletto Fabrizio Sala alla Camera: “Grazie e ora subito al lavoro”

Elezioni 22, verdetti in provincia: FdI doppia la Lega. Candiani, Pellicini e Romeo vincono l’uninominale. Giorgetti eletto in Valtellina

I commenti

Elezioni, Azione Saronno: “Un risultato eccezionale in città, merito della qualità del lavoro svolto”

Elezioni ’22, FdI primo partito, il grazie di Guaglianone “a chi ha creduto in noi e in Giorgia Meloni”

Licata: “Il risultato si commenta da sé e mi lascia parecchio amaro in bocca, non mi nascondo”

Elezioni, Fi Saronno: “Soddisfatti del risultato locale e della schiacciante vittoria della nostra coalizione”

Elezioni. Gadda (Azione-Iv): “Grande soddisfazione per il risultato in Lombardia”

Elezioni. Di Paolo: per il Pd sfida da raccogliere con coraggio e apertura

Risultati

I risultati di Saronno con il raffronto delle ultime elezioni

I risultati del Saronnese

I risultati delle Groane

I risultati del Tradatese

Tutte le affluenze

