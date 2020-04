[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – Emergenza coronavirus, video-intervistato dalla direttrice de ilSaronno a fare il punto della situazione è stato il vice-presidente di Regione Lombardia, Fabrizio Sala.

Intervista a Fabrizio Sala vicepresidente della Regione Lombardia Dietro ad ogni decisione e provvedimento preso in questo momento di lavoro ci sono ore di lavoro ed incontro. Stasera Fabrizio Sala racconta a ilSaronno la propria quotidianità Posted by IlSaronno on Saturday, 25 April 2020

Il tutto in un sabato che ha mostrato un incoraggiante diminuzione dei nuovi contagi in Lombardia, in provincia ed a livello locale, a salire solo Gerenzano e Caronno Pertusella.

Coronavirus, i contagi: finita la “pausa” a Caronno Pertusella

A Ceriano Laghetto anche 3 persone guarite, l’ha riferito il sindaco Roberto Crippa.

Coronavirus, il sindaco Crippa informa sui contagi: 3 persone guarite

A Cogliate il sindaco Andrea Basilico ha però dovuto annunciare il secondo decesso in paese.

Posted by Comune di Cogliate on Friday, 24 April 2020

Coronavirus, il sindaco Basilico informa: la situazione a Cogliate. Secondo decesso

Toccante momento alla messa per i “defunti senza funerale” alla chiesa di San Pietro e Paolo con il prevosto monsignor Armando Cattaneo, con la lettura dei nomi di tutti i saronnesi deceduti da marzo ad oggi a Saronno.

Intervista a Fabrizio Sala vicepresidente della Regione Lombardia Dietro ad ogni decisione e provvedimento preso in questo momento di lavoro ci sono ore di lavoro ed incontro. Stasera Fabrizio Sala racconta a ilSaronno la propria quotidianità Posted by IlSaronno on Saturday, 25 April 2020

Saturimetri e tute protettive, donazioni da parte di Cislago cuore.

Coronavirus, Cislago: donazione di saturimetri alla Prociv

Mentre è stata lanciata una raccolta di fondi per sostenere la casa di riposo Sant’Agnese.

Coronavirus, raccolta fondi per sostenere l’Rsa Sant’Agnese

26042020