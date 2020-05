Coronavirus, mercoledì: Saronno in controtendenza sui contagi. Si popola il mercato e vola l’home delivery. Note benefiche per ospedale

Coronavirus, mercoledì: Saronno in controtendenza sui contagi. Si popola il mercato e...

SARONNO – Il mercato del mercoledì mattina a Saronno è tornato a ripopolarsi, in questa Fase 2 dell’emergenza coronavirus: molte più bancarelle del mercoledì precedente, anche se il maltempo non ha favorito l’afflusso dei cittadini.

Mercato anche nella vicina Ceriano Laghetto, dove è stato il sindaco Roberto Crippa ad accogliere personalmente ambulanti e cittadini arrivati per fare la spesa.

Riguardo ai contagi da coronavirus, prosegue la discesa in Lombardia e nel Varesotto; in zona crescita solo per Saronno.

Ma a Cislago si registrano due nuovi decessi.

Intanto Regione Lombardia con l’assessore al Welfare, Giulio Gallera, mette in guardia: “Non esiste la patente di immunità”.

Il concerto su Instagram di Roberto Durkovic ha fatto bene all’ospedale di Saronno: raccolti fondi per il nosocomio cittadino di piazza Borella.

Fotoreporter ai tempi del coronavirus: videointervista a Domenico Ghiotto e Angelo Puricelli.

Intervista ai fotografi Domenico Ghiotto e Angelo Puricelli Stasera, chiacchierata tra colleghi, la direttrice Sara Giudici intervista i fotografi Domenico Ghiotto e Angelo Puricelli Posted by IlSaronno on Tuesday, May 12, 2020

Home delivery Saronno e dintorni: in diretta a ilSaronno la storia del servizio che spopola in città (e non solo).

Intervista ad Home delivery Saronno e dintorni Alessandra Bolzagni e Tania Alma raccontano il progetto di home delivery a Saronno e nel comprensorio Posted by IlSaronno on Wednesday, May 13, 2020

14052020