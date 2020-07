SARONNO / GERENZANO / CISLAGO / TURATE – Attorno alle 5.30 e per quasi un’ora: il più intenso nubifragio abbattutosi su Saronno e circondario da molti anni a questa parte ha allagato sottopassi, fatto cadere alberi, costretto vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale a tantissimi interventi.

In centro a Saronno via Milano e via I maggio con tunnel pieni d’acqua.

A Gerenzano si è allagato il sottopasso nei pressi della stazione, una donna è stata recuperata dai vigili del fuoco dall’auto circondata dall’acqua.

Gerenzano sottopasso allagato: il video dei pompieri Gepostet von IlSaronno am Freitag, 24. Juli 2020

Al centro sportivo “Ronchi” di Saronno allagamento del piano interrato.

Cadute di alberi in vari luoghi della città. In via Don Volpi davanti alla Focris.

e tra l’altro in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, sempre a Saronno.

In centro, piazza Libertà, si è allagato il supermercato Carrefour.

A Cislago, Turate e dintorni nella bassa comasca così tanta grandine da sembrare neve.

Cedimento stradale a Ceriano Laghetto.

